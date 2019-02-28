2019-02-28T12:19:56+03:00
Общество

Полиция опубликовала видео задержания замглавы администрации Черняховска

Александра Казимирского "взяли" в служебном кабинете
Виктор Сергеев
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Против замглавы Черняховска возбуждено уголовное дело из-за взятки в 1,8 млн рублей.Оперативное видео

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. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция опубликовала видео задержания замглавы администрации Черняховска. Напомним, Александра Казимирского подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, чиновник получил от директора строительной компании взятку в размере 1,8 млн рублей. За эти деньги Казимирский обещал предпринимателю «способствовать беспрепятственному подписанию оставшихся актов выполненных работ по муниципальному контракту».

После получения денег его задержали сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области.

Против замглавы Черняховска возбуждено уголовное дело из-за взятки в 1,8 млн рублей.Оперативное видео

ИСТОЧНИК KP.RU

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