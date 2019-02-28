Полиция опубликовала видео задержания замглавы администрации Черняховска
Против замглавы Черняховска возбуждено уголовное дело из-за взятки в 1,8 млн рублей.Оперативное видео
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Полиция опубликовала видео задержания замглавы администрации Черняховска. Напомним, Александра Казимирского подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, чиновник получил от директора строительной компании взятку в размере 1,8 млн рублей. За эти деньги Казимирский обещал предпринимателю «способствовать беспрепятственному подписанию оставшихся актов выполненных работ по муниципальному контракту».
После получения денег его задержали сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области.
Против замглавы Черняховска возбуждено уголовное дело из-за взятки в 1,8 млн рублей.Оперативное видео
ИСТОЧНИК KP.RU