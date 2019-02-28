2019-02-28T13:39:01+03:00
Здоровье

В Калининграде гинекологи приглашают женщин на бесплатный осмотр

В субботу, 2 марта, в регионе состоится акция «День женского здоровья»
Надежда РЖЕВСКАЯ
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День женского здоровья проводится накануне 8 Марта в Калининградской области третий год подряд.

- Мероприятие пройдет во всех медицинских организациях региона, имеющих в своей структуре женские консультации, за исключением центров женского здоровья, в связи с тем, что в этот день здесь ведется плановый прием пациенток, - уточняют в региональном минздраве. - Время проведения акции – с 9 до 15 часов.

Более подробную информацию о видах предлагаемых исследований, приеме пациенток акушерами-гинекологами и консультациях других специалистов можно получить по телефонам лечебных учреждений, в которых пройдет мероприятие, – родильных домов №№ 3 и 4 Калининграда, а также женских консультаций городских и районных больниц.

Мероприятие организовано региональным министерством здравоохранения.

Рекомендуем захватить с собой паспорт, полис и СНИЛС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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