Калининградские полицейские раскрыли кражу в ночлежке для бездомных

СЕГОДНЯ 13:51 2019-02-28T13:51:29+03:00

Один из посетителей социального учреждения похитил мобильный телефон у зазевавшегося горожанина

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В полицию Центрального района Калининграда обратился 49-летний гражданин РФ. Заявитель поведал, что, будучи в социальном учреждении, предназначенном для ночлега лиц без определенного места жительства и занятий на 2-й Алтайской улице, вдруг обнаружил «наличие отсутствия» своей «трубы» ценой шесть тысяч рублей.

Запутанное дело распутали правоохранители, которые установили, что гаджет тиснул ранее судимый 20-летний посетитель ночлежки. И теперь в перспективе рискует получить казенную крышу над головой (правда, с решетками на окнах) на следующие пять лет.

Зато точно будет, где голову преклонить.

ИСТОЧНИК KP.RU