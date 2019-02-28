2019-02-28T14:17:08+03:00
Общество

В Калининграде выбрали курсанта года

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининграде подвели итоги регионального конкурса «Курсант года».

За первое место боролись восемь участников - курсанты Калининградского филиала СПбУ МВД России, Калининградского пограничного института, Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота и филиала Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» (Калининград).

В ходе заочных этапов курсанты написали диктант, чтобы показать уровень своей грамотности, а также сдали нормы ГТО и стрельбы. В финале участники проявили себя в приветствии-самопрезентации «Я – курсант, патриот своей страны» и интеллектуальном конкурсе, а также показали творческие номера.

Победитель был определен по сумме баллов за все этапы. Первое место занял Марк Волошин (БГА РФ), второе – Андрей Дубейко (БВМИ), бронза у Дмитрия Жданова (КПИ ФСБ РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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