К празднованию 8 Марта в Калининградскую области ввезли 7,5 млн цветов
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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В преддверии 8 Марта в Калининградскую область увеличились поставки цветов. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, только с 18 по 24 февраля в область ввезли более 7,5 млн штук роз, тюльпанов, хризантем и других срезанных цветов.
- География стран происхождения подкарантинной продукции включает Бельгию, Кению, Эквадор, Колумбию, Италию, Израиль, Испанию и другие страны, - сообщили в Россельхознадзоре.
ИСТОЧНИК KP.RU