Проект реконструкции здания ОВД на ул. Клинической отправлен на доработку

СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-28T14:36:16+03:00

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Проект реконструкции сгоревшего здания ОВД Ленинградского района на улице Клинической не прошел госэкспертизу и отправлен на доработку. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

- В настоящее время ведется работа по их устранению, после чего проектная документация будет направлена на экспертизу повторно, - сообщили в суде.

Напомним, объект культурного наследия «Здание комендатуры с рельефами», в котором размещался отдел внутренних дел, был передан Управлению судебного департамента в 2016 году. После этого судебная структура выделила деньги на восстановление здания.

В апреле 2005 года в здании ОВД Ленинградского района произошел сильный пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU