2019-02-28T15:29:03+03:00
Общество

Андрей Кропоткин: Бывший Балтрайон Калининграда уже не в лидерах по преступности

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде количество преступлений снизилось минимум на 20 процентов. Цифру озвучили в администрации города в четверг 28 февраля на заседания комиссии по местному самоуправлению и соцполитике.

- Положительная тенденция есть, - говорит председатель городского Совета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин. - Факторов много. Установка камер программы «Безопасный город» в Калининграде свое дело делает. Это ограничивает людей, помогает раскрыть преступления и нарушения.

Андрей Кропоткин. Фото: Александр КАТЕРУША

Андрей Кропоткин.Фото: Александр КАТЕРУША

Фото: Александр КАТЕРУША

Кроме того, Кропоткин отметил, что по статистике вовсе не много преступлений совершают, как ни парадоксально, в Московском, то есть бывшем Балтийском районе города.

- Я здесь родился! Действительно, в 80-х бывший Балтрайон славился хулиганством. Но время идет, население сильно поменялось. Появились современные большие микрорайоны, заселены они совершенно другими людьми. Сегодня по преступности Московский район уже не в лидерах, он такой же, как и все, - говорит Андрей Кропоткин. - А раньше – да, было время, задумаешься, ехать туда девушку провожать или нет. Шутка!

ИСТОЧНИК KP.RU

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