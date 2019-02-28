Власти Калининграда предложили концерт на День города проводить у стадиона на острове

СЕГОДНЯ 15:50 2019-02-28T16:15:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в этом году День города, похоже, пройдет в новом формате. Меняться предложил председатель городского Совета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин.

- Мы хотим меняться, это нормально! Нам нравится жить в Калининграде, он меняется. Появляются новые праздники, фестивали, - говорит Андрей Кропоткин и рассуждает про День города, который будем отмечать летом. К празднику, кстати, уже готовятся. - Гала-концерт обязательно должен быть, но место надо поменять. На концерт приходят десятки тысяч людей. У нас появилась возможность проводить мероприятия возле нового стадиона на острове. Почему там не поставить большую сцену и не собрать горожан? Я считаю, это вообще классно!

Также председатель горсовета предложил расширить традиционную пешеходную зону, которую из года в год устраивают на проспекте Мира.

- Торговлю поделками и местными товарами можно организовать не в сквере у «Борющихся зубров», а на площади Победы. Почему не поставить палатки цивилизованно вокруг площади по кругу? Мы должны меняться и что-то обязательно придумаем.

ИСТОЧНИК KP.RU