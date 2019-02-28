2019-02-28T16:05:23+03:00
Общество

В Калининграде бухгалтер присвоила 1,7 млн рублей

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде бухгалтер компании присвоила 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился гендиректор аудиторской фирмы. Мужчина сообщил, что со счета фирмы пропала крупная сумма.

Как оказалось, 39-летняя бухгалтер в течение трех месяцев , вносила в документы ложные сведения. За этот период подозреваемой удалось перевести на личный счет порядка 1,7 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По делу Рудникова в суде Петербурга допрашивают пострадавшего - главу калининградского управления СК Леденева
В школе-интернате Багратионовска провели пожарные учения
Калининградца задержали за перевозку трех кубов древесины без документов
Андрей Кропоткин: У нас люди «догоняются» после 10 вечера и совершают преступления
Молодая калининградка набросилась на сожителя с ножом
В 2018 году калининградская прокуратура вернула в УМВД 224 уголовных дел
В Калининграде в этом году 1 мая хотят устроить большой праздник на площади Победы
Власти Калининграда предложили концерт на День города проводить у стадиона на острове
Андрей Кропоткин: Бывший Балтрайон Калининграда уже не в лидерах по преступности
Проект реконструкции здания ОВД на ул. Клинической отправлен на доработку
К празднованию 8 Марта в Калининградскую области ввезли 7,5 млн цветов
В Калининграде выбрали курсанта года
Калининградские полицейские раскрыли кражу в ночлежке для бездомных
В Калининграде гинекологи приглашают женщин на бесплатный осмотр
Полиция опубликовала видео задержания замглавы администрации Черняховска
На четверых калининградцев завели дела за пал травы
На замглавы администрации Черняховска завели дело за получение особо крупной взятки