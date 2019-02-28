В Калининграде бухгалтер присвоила 1,7 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:05 2019-02-28T16:05:23+03:00

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В Калининграде бухгалтер компании присвоила 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился гендиректор аудиторской фирмы. Мужчина сообщил, что со счета фирмы пропала крупная сумма.

Как оказалось, 39-летняя бухгалтер в течение трех месяцев , вносила в документы ложные сведения. За этот период подозреваемой удалось перевести на личный счет порядка 1,7 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU