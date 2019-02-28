2019-02-28T16:06:58+03:00
Общество

В Калининграде в этом году 1 мая хотят устроить большой праздник на площади Победы

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Первомай в Калининграде, 2018 год.Первомай в Калининграде, 2018 год.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининграде Первомай решили провести по-новому. В частности, растянуть шествие с транспарантами по Ленинскому проспекту и организовать концерт на площади Победы. Об этом сказал председатель городского Совета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин.

- Раньше мы 1 мая собирались возле гостиницы Калининград и шли к Родине-матери, где был небольшой митинг. Все трудящиеся там высказывали свои пожелания и то, что они хотели бы видеть. Но от гостиницы «Калининград» до Родины-матери 730 метров, а в 2018 году мы собрали более 5 тысяч человек. И получается, что последние ряды еще идут, а передние уже участвуют в митинге. Места мало. Я предлагаю начать шествие за мостом, от пересечения Ленинского проспекта с улицей Портовой. В сквере у Биржи выстраиваемся, идем красиво по мосту до площади. Ставим сцену и после митинга проводим концерт для граждан. Людей будет в два раза больше! – говорит Андрей Кропоткин. - Это наш праздник, праздник трудящихся и он должен быть действительно праздником.

В мэрии отметили, что это предложение уже поддержали общественные организации профсоюзы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По делу Рудникова в суде Петербурга допрашивают пострадавшего - главу калининградского управления СК Леденева
В школе-интернате Багратионовска провели пожарные учения
Калининградца задержали за перевозку трех кубов древесины без документов
Андрей Кропоткин: У нас люди «догоняются» после 10 вечера и совершают преступления
Молодая калининградка набросилась на сожителя с ножом
В 2018 году калининградская прокуратура вернула в УМВД 224 уголовных дел
В Калининграде бухгалтер присвоила 1,7 млн рублей
Власти Калининграда предложили концерт на День города проводить у стадиона на острове
Андрей Кропоткин: Бывший Балтрайон Калининграда уже не в лидерах по преступности
Проект реконструкции здания ОВД на ул. Клинической отправлен на доработку
К празднованию 8 Марта в Калининградскую области ввезли 7,5 млн цветов
В Калининграде выбрали курсанта года
Калининградские полицейские раскрыли кражу в ночлежке для бездомных
В Калининграде гинекологи приглашают женщин на бесплатный осмотр
Полиция опубликовала видео задержания замглавы администрации Черняховска
На четверых калининградцев завели дела за пал травы
На замглавы администрации Черняховска завели дело за получение особо крупной взятки