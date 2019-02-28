В Калининграде в этом году 1 мая хотят устроить большой праздник на площади Победы

СЕГОДНЯ 16:06 2019-02-28T16:06:58+03:00

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В Калининграде Первомай решили провести по-новому. В частности, растянуть шествие с транспарантами по Ленинскому проспекту и организовать концерт на площади Победы. Об этом сказал председатель городского Совета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин.

- Раньше мы 1 мая собирались возле гостиницы Калининград и шли к Родине-матери, где был небольшой митинг. Все трудящиеся там высказывали свои пожелания и то, что они хотели бы видеть. Но от гостиницы «Калининград» до Родины-матери 730 метров, а в 2018 году мы собрали более 5 тысяч человек. И получается, что последние ряды еще идут, а передние уже участвуют в митинге. Места мало. Я предлагаю начать шествие за мостом, от пересечения Ленинского проспекта с улицей Портовой. В сквере у Биржи выстраиваемся, идем красиво по мосту до площади. Ставим сцену и после митинга проводим концерт для граждан. Людей будет в два раза больше! – говорит Андрей Кропоткин. - Это наш праздник, праздник трудящихся и он должен быть действительно праздником.

В мэрии отметили, что это предложение уже поддержали общественные организации профсоюзы.

ИСТОЧНИК KP.RU