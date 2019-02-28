2019-02-28T16:12:56+03:00
Общество

В 2018 году калининградская прокуратура вернула в УМВД 224 уголовных дел

Виктор Сергеев
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В Калининградской области прокуроры выявляют многочисленные нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, препятствующие направлению уголовных дел в суд. Такие данные были озвучены в ходе координационного совещания по итогам 2018 года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так, в прошлом году из-за выявленных нарушений на стадии утверждения обвинительного заключения прокуроры возвратили 137 уголовных дел следователям МВД, 18 уголовных дел - следователям Следственного комитета, 87 дел – дознавателям МВД и 5 дел – дознавателям ФССП.

Кроме этого, сейчас в регионе остро стоит вопрос о допускаемых многочисленных фактах незаконного приостановления уголовных дел, отметили в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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