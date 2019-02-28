2019-02-28T16:19:35+03:00
Общество

Молодая калининградка набросилась на сожителя с ножом

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Светлом задержали местную жительницу за нанесение ножевых ранений сожителю. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию поступило сообщение, что в больницу с ножевым ранением доставили 44-летнего мужчину. В ходе проверки выяснилось, что несколько ударов ножом ему нанесла 23-летняя сожительница.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемую и изъяли орудие преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкому вреда здоровью»,девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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