Андрей Кропоткин: У нас люди «догоняются» после 10 вечера и совершают преступления

СЕГОДНЯ 16:44 2019-02-28T16:45:13+03:00

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Жители Калининграда стали меньше пить и теперь следят за здоровым образом жизни. Об этом журналистам сказал председатель городского совета депутатов Андрей Кропоткин после заседания комиссии по местному самоуправлению и соцполитике.

- У меня статистика, что люди вообще стали сейчас меньше выпивать. Надеюсь, так оно и будет, – говорит Андрей Кропоткин. - Я, когда был депутатом по округу в районе улицы Суворова, встречался с участковыми. Знаю, например, в каких палатках алкоголь продавали до утра. И работа ведется в этом направлении. В районе улицы Нансена закрыли пункт ночной продажи алкоголя. И сразу же уровень преступлений уменьшается. Ведь по статистике основное количество преступлений совершается именно после 10 часов вечера, когда «догоняются», выпивают, а давай… различными способами показывать сове преимущество!

Андрей Кропоткин отметил, что в Калининграде количество преступлений снизилось минимум на 20 процентов. По статистике меньше преступлений стали совершать даже в бывшем Балтийском районе города.

ИСТОЧНИК KP.RU