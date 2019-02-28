Калининградца задержали за перевозку трех кубов древесины без документов
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали водителя, перевозившего древесину. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Грузовик ЗИЛ сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице А. Невского. В кузове находилось 3 кубометра древесины, однако водитель не смог предоставить документы на груз.
По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU