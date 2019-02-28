2019-02-28T17:54:51+03:00
Общество

В школе-интернате Багратионовска провели пожарные учения

В тренировке участвовали более 30 человек
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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Пожарно-тактические учения в школе-интернате № 5 города Багратионовска провели в четверг 28 февраля.

Был поднят пожарно-спасательный гарнизон № 3, прикрывающий юго-запад Калининградской области. В учениях участвовали 3 пожарно-спасательных части и отделение пожарно-химической станции Центра тушения лесных пожаров, медики, полицейские и местные чиновники.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, такое внимание к объекту вызвано тем, что в нем проходят обучение и круглосуточно находятся более 130 учащихся с ограниченными возможностями по здоровью.

По легенде учений, возгорание произошло в кабинете на 3-м этаже учебного корпуса. Были отработаны действия по эвакуации учащихся, организации разведки пожара, поиску и спасению условно пострадавших, боевым действиям по ликвидации возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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