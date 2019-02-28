2019-02-28T18:18:49+03:00
Общество

По делу Рудникова в суде Петербурга допрашивают пострадавшего - главу калининградского управления СК Леденева

Сергей Юрьев
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..Фото: Виктор Буздин
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В Московском районном суде Санкт-Петербурга в среду, 27 февраля, началось рассмотрение уголовного дела Игоря Рудникова и Александра Дацышина, которых обвиняют в вымогательстве у руководителя регионального следственного управления Следственного комитета РФ Виктора Леденева.

В течение двух дней, что продолжалось заседание, был допрошен Игорь Рудников и начался допрос пострадавшего по этому делу – Виктора Леденева, рассказал адвокат Александра Дацышина Сергей Баранов.

- Самое главное, что в ходе допроса Леденев подтвердил, что он сам инициировал свое обращение к Дацышину, сам пришел к нему, сам попросил действовать в его, Леденева интересах. Таким образом, это подтверждает нашу позицию о том, что Дацышин не виноват, - заявил Сергей Баранов.

Следующее заседание назначено на 20 марта, в ходе которого будет продолжен допрос Виктора Леденева.

Процесс по уголовному делу Игоря Рудникова и Александра Дацышина проходит в закрытом режиме. На этом настоял потерпевший – генерал Виктор Леденев. В своем ходатайстве он заявил, при рассмотрении этого дела могут быть разглашены сведения, унижающие честь и достоинство участников.

Напомним, по версии следствия, издатель газеты «Новые колеса» Рудников вымогал у Леденева 50 тысяч долларов. Якобы, за денежное вознаграждение Рудников обещал не публиковать в газете «сведения, порочащие Леденева», в частности, о недвижимости руководителя силового ведомства. Вторым обвиняемым является экс-замполпреда президента в СЗФО Александр Дацышин. Рудников и Дацышин настаивают на своей невиновности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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