В Калининграде сгорел автомобиль «Пежо», в Светлогорске – «Рено»

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-01T10:25:23+03:00

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За минувший четверг 28 февраля в Калининградской области сгорело два автомобиля. По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, в 14:48 пожарные выезжали в Светлогорск, где на улице Пригородной горел автомобиль «Рено». Несмотря на то, что огнеборцы прибыли на мест о через 5 минут после вызова, иномарка полностью выгорела.

Вечером того же дня поступило сообщение о пожаре на Московском проспекте в городе Калининграде. В автомобиле «Пежо» выгорели салон и дверь. Пожарные быстро потушили машину.

В обоих случая обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU