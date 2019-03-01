Спортсменка из Калининграда выиграла бронзу международного конного турнира

СЕГОДНЯ 10:35 2019-03-01T10:50:08+03:00

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Международные соревнования по конкуру в Белостокском воеводстве собрали больше сотни участников из литовских, латвийских, польских и российских городов.

Отличилась на соревнованиях калининградка Анна Улитичева, всадник региональной федерации конного спорта.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наша спортсменка сумела финишировать третьей из 35.

В минувшем месяца еще один калининградский конный дуэт добился успеха на польских стартах — Ольга Осененко и Вольмир выиграли серебро и бронзу дисциплины «выездка» в Сопоте.

ИСТОЧНИК KP.RU