Спортсменка из Калининграда выиграла бронзу международного конного турнира
Соревнования прошли в Польше
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Международные соревнования по конкуру в Белостокском воеводстве собрали больше сотни участников из литовских, латвийских, польских и российских городов.
Отличилась на соревнованиях калининградка Анна Улитичева, всадник региональной федерации конного спорта.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наша спортсменка сумела финишировать третьей из 35.
В минувшем месяца еще один калининградский конный дуэт добился успеха на польских стартах — Ольга Осененко и Вольмир выиграли серебро и бронзу дисциплины «выездка» в Сопоте.
ИСТОЧНИК KP.RU