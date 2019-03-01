Калининградец сдал чужой автомобиль на металлолом

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-01T10:47:55+03:00

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В полицию Калининграда обратилась жительница улицы балтийской, которая сообщила, что с парковки возле ее дома пропала ее «Хонда».

Сотрудники уголовного розыска начали проверку и установили, что автомобиль долгое время стоял возле дома без аккумулятора, системы сигнализации и с пустым бензобаком.

- Чтобы украсть автомобиль, злоумышленник обратился к услугам эвакуатора, с помощью которого доставил авто в ближайший пункт приема металлолома, - рассказали в полиции.

В течение суток личность вора была установлена - им оказался 42-летний житель Калининграда, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. На него завели очередное уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU