2019-03-01T10:47:55+03:00
Общество

Калининградец сдал чужой автомобиль на металлолом

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию Калининграда обратилась жительница улицы балтийской, которая сообщила, что с парковки возле ее дома пропала ее «Хонда».

Сотрудники уголовного розыска начали проверку и установили, что автомобиль долгое время стоял возле дома без аккумулятора, системы сигнализации и с пустым бензобаком.

- Чтобы украсть автомобиль, злоумышленник обратился к услугам эвакуатора, с помощью которого доставил авто в ближайший пункт приема металлолома, - рассказали в полиции.

В течение суток личность вора была установлена - им оказался 42-летний житель Калининграда, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. На него завели очередное уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Московском проспекте троллейбус перегородил три полосы, движение затруднено
В Калининграде вечером не будет работать уличное освещение на пяти улицах
В Калининграде отключено электричество в домах на 13-ти улицах
В Калининграде управляющую компанию и директора оштрафовали на 150 тысяч
В Зеленоградске установили аппараты с кормом для птиц
В 2018 года в пункте пропуска в Багратионовске изъяли 15 тысяч пачек контрабандных сигарет
«Балтика» вернулась в Калининград из Турции
Депутат из Багратионовска лишился мандата за скрытие доходов
В Калининграде в ДТП пострадала 14-летняя девочка
В Калининграде откроется выставка памяти художника Израиля Гершбурга
Спортсменка из Калининграда выиграла бронзу международного конного турнира
В Калининграде сгорел автомобиль «Пежо», в Светлогорске – «Рено»