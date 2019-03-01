В Калининграде откроется выставка памяти художника Израиля Гершбурга

СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-01T10:49:26+03:00

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В Калининградском музее изобразительных искусств готовятся к открытию выставки, посвященной скульптору, живописцу и преподавателю Израилю Гершбургу.

Как рассказали в музее, выставка «Гершбург. Наследие» – не просто ретроспектива, а попытка осмыслить длинный творческий путь художника. На выставке 7 марта в 18:00

представят панораму долгой и плодотворной творческой жизни Израиля Матвеевича (выставка работает до 14 апреля).

«Свои картины, в том числе и портреты, я «сочиняю», еще не прикасаясь к краскам. Придумываю цвет, колорит, композицию…», – рассказывал о своем методе художник.

Израил ушел из жизни на 86 году в декабре 2018 года.

Одной из самых известных скульптурных композиций Гершбурга считается памятный знак «Рыбакам-пионерам океанического лова», который установлен в 1978 году на набережной Петра Великого у «Юности». И речь идет, прежде всего, о барельефах, которыми была украшена длинная стена вдоль реки. Была – потому что сейчас на стене гранитные плиты с текстом, а старых барельефов Гершбурга уже нет.

Израил Гершбург родился в 1933 году в Уфе. В 1960 приехал на работу в Калининград. В 1992 году переехал в Израиль, в город Бат-Ям, но через 4 года вернулся в Калининград.

Работы скульптора находятся в Калининграде, Мамоново, Гурьевске, Нестерове, Светлогорске и других городах.

ИСТОЧНИК KP.RU