Депутат из Багратионовска лишился мандата за скрытие доходов
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В Багратионовске досрочно прекращены полномочия одного из депутатов окружного Совета. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки выяснилось, что депутат в справке о доходах за 2017 год не указал все полученные им доходы.
После этого прокуратура внесла представление с требованием досрочном прекращении полномочий депутата.
Накануне Совет депутатов удовлетворил это представление.
ИСТОЧНИК KP.RU