2019-03-01T11:02:30+03:00
Общество

Депутат из Багратионовска лишился мандата за скрытие доходов

Виктор Сергеев
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В Багратионовске досрочно прекращены полномочия одного из депутатов окружного Совета. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что депутат в справке о доходах за 2017 год не указал все полученные им доходы.

После этого прокуратура внесла представление с требованием досрочном прекращении полномочий депутата.

Накануне Совет депутатов удовлетворил это представление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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