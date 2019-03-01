Депутат из Багратионовска лишился мандата за скрытие доходов

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-01T11:02:30+03:00

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В Багратионовске досрочно прекращены полномочия одного из депутатов окружного Совета. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что депутат в справке о доходах за 2017 год не указал все полученные им доходы.

После этого прокуратура внесла представление с требованием досрочном прекращении полномочий депутата.

Накануне Совет депутатов удовлетворил это представление.

ИСТОЧНИК KP.RU