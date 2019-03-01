«Балтика» вернулась в Калининград из Турции

СЕГОДНЯ 11:05 2019-03-01T11:05:33+03:00

Футболисты готовятся к домашнему матчу с курским «Авангардом»

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Калининградская «Балтика» завершила сборы в Турции. По итогам сборов контракты были заключены с 12 новичками.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, балтийцы уже вернулись в Калининград.

1 марта состоится восстановительная тренировка, а уже в субботу наши ребята начнут подготовительный мини-цикл к первому официальному матчу 2019 года – с курским «Авангардом».

Напомним, игра состоится 3 марта на стадионе «Калининград». Для болельщиков, которые планируют посетить матч «Балтика» — «Авангард», организовали специальные автобусы – бесплатные шаттлы.

Откуда они будут отправляться и как доехать – читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, в общей сложности подготовительный процесс в Турции длился 40 дней. Он проходил в трех турецких городах – Сиде, Белеке и Ларе. Балтийцы провели 7 товарищеских матчей и 60 тренировок на футбольном поле и в тренажерном зале.

В товарищеских играх было забито 10 мячей, пропущено 12.

ИСТОЧНИК KP.RU