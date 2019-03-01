В 2018 года в пункте пропуска в Багратионовске изъяли 15 тысяч пачек контрабандных сигарет

СЕГОДНЯ 11:14 2019-03-01T11:14:43+03:00

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В пункте пропуска Багратионовск-Безледы в 2018 году в 4,5 раза увеличилось количество задержания контрабандных сигарет. Об этом сообащет пресс-служба областной таможни. В ведомстве это разницей курса валют и очевидной экономической выгодой.

- Если в 2017 году должностные лица таможенного поста выявили более 3,3 тысяч пачек сигарет, сокрытых от таможенного контроля, то в 2018 году «улов» вырос до почти 15 тысяч пачек, - сообщили в пресс-службе областной таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU