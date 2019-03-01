2019-03-01T11:25:48+03:00
Дом. Семья

В Зеленоградске установили аппараты с кормом для птиц

Теперь на променаде можно угостить вкусняшками чаек
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Администрация Зеленоградска
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В Зеленоградске в последний день зимы, 28 февраля, установили аппараты для кормления птиц. Информация об этом появилась на сайте администрации Зеленоградска.

- Жители города и туристы смогут купить корм для пернатых, голодающих после зимы, - рассказали организаторы.

Один аппарат установлен на променаде в районе площади «Роза ветров», другой – напротив ресторана «Круиз». Стоимость корма 20 рублей. Аппарат принимает монеты по 10 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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