В Зеленоградске установили аппараты с кормом для птиц

СЕГОДНЯ 11:16 2019-03-01T11:25:48+03:00

Теперь на променаде можно угостить вкусняшками чаек

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В Зеленоградске в последний день зимы, 28 февраля, установили аппараты для кормления птиц. Информация об этом появилась на сайте администрации Зеленоградска.

- Жители города и туристы смогут купить корм для пернатых, голодающих после зимы, - рассказали организаторы.

Один аппарат установлен на променаде в районе площади «Роза ветров», другой – напротив ресторана «Круиз». Стоимость корма 20 рублей. Аппарат принимает монеты по 10 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU