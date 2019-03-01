В Калининграде управляющую компанию и директора оштрафовали на 150 тысяч
Изменить размер текста:
В Калининграде за нарушение жилищного законодательства оштрафовали управляющую компанию и директора. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Коммунальщики не в полном объеме выполняли работы по содержанию дома № 48-56 по ул. Багратиона в Калининграде. В частности, ООО «РСУ-24» не выполнили работы по ремонту покрытия кровли входной группы, не отремонтировали штукатурку и ступени крыльца.
В результате директора компании оштрафовали на 25 тысяч рублей, а юридическое лицо – на 125 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU