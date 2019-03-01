В Калининграде отключено электричество в домах на 13-ти улицах

СЕГОДНЯ 11:23 2019-03-01T11:23:58+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 13-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов не будет света на ул. Киевская, 100,112, 112в, 119б, 121-123, ул. Тихорецкая, 69-73, ул. Садовая, 1, 2, 4, 5, 10-16, 15-45, пер. Портовиков, 1-7, 2-12, пер. 2-й Портовиков, 1, 13, Московский пр-т 135-141, ул. 1812 года, 59, 104-106, 10, 112, 122, ул. Стекольная, 31-37а, 39, 45-51, 48, 50.

С 13:30 до 18 часов не будет электричества на ул.Судостроительной, 14-20, 22-28, 30-34, 15-15а, 17а, 19-21.

До 20 часов отключено электричество в д/с № 116, и детской больнице №1, а также в многоквартирных домах на ул. Горького, 25, 30-36, 36а, 38-44, 50, 50а, 61а, 65 ул., ул. Азовская, 5, Первомайская, 28а, ул. Тихая, 4.

ИСТОЧНИК KP.RU