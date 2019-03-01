В Калининграде мошенники от имени Роспотребнадзора предлагают бизнесменам купить брошюры

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-01T12:11:29+03:00

Изменить размер текста: A A

С конца февраля в Калининградской области вновь активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники звонят предпринимателям и угрожают им штрафами, если они не купят брошюры для «Уголка потребителя» по цене 2 тысячи рублей за экземпляр и другие пособия.

В Роспотребнадзоре просят сообщать в полицию о всех случаях подобных обращений по телефону 02 (102/112 – для любых операторов мобильной связи) и Управление Роспотребнадзора по Калининградской области по телефону 53 69 42.

ИСТОЧНИК KP.RU