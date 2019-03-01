2019-03-01T12:11:29+03:00
Общество

В Калининграде мошенники от имени Роспотребнадзора предлагают бизнесменам купить брошюры

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

С конца февраля в Калининградской области вновь активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники звонят предпринимателям и угрожают им штрафами, если они не купят брошюры для «Уголка потребителя» по цене 2 тысячи рублей за экземпляр и другие пособия.

В Роспотребнадзоре просят сообщать в полицию о всех случаях подобных обращений по телефону 02 (102/112 – для любых операторов мобильной связи) и Управление Роспотребнадзора по Калининградской области по телефону 53 69 42.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Администрация Краснознаменска захотела купить люксовый автомобиль за 2 млн рублей
Житель Советска украл электричества на 280 тысяч рублей
В Калининграде суд оштрафовал на 30 тысяч рублей кафе за антисанитарию
В центре Калининграда планируют создать IT-парк
Калининградцам придется платить за мусор дважды: За вывоз отходов и за уборку контейнерных площадок
Калининградец получил 10 лет колонии за «найденные на обочине» наркотики
Укравшая у калининградца золотые украшения девушка предложила выкупить их за 10 тысяч рублей
«Наказание последует»: Алиханов прокомментировал смерть 15-летней школьницы в психбольнице
В Нестеровском районе в школе открылся мини-технопарк
В Калининградском зоопарке у Годзиллы родился ребенок
В январе в Калининградской области построили 104 жилых дома
По факту смерти 15-летней девочки в психбольнице Калининграда возбуждено уголовное дело