2019-03-01T12:15:22+03:00
Общество

Двое калининградцев пытались перебросить в колонию на пр. Победы мобильные телефоны

Виктор Сергеев
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В исправительную колонию №8 на проспекте Победы в Калининграде пытались перебросить мобильные телефоны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

При патрулировании прилегающей территории сотрудники колонии задержали 25-летнего жителя Черняховска, спустя пять минут – 27-летнего калининградца.

- У обоих задержанных были замечены подозрительные свертки, обмотанные скотчем. При личном досмотре у мужчин обнаружили и изъяли 3 мобильных телефона, зарядные устройства к ним и USB-кабели, - сообщили в пресс-службе УФСИН.

На задержанных завели административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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