В последний день февраля на тушение палов травы в Калининградской области выехало 140 пожарных

СЕГОДНЯ 12:16 2019-03-01T12:16:30+03:00

Поджоги травы не может остановить даже акция губернатора Фото: Иван МАРКОВ

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В Калининградской области продолжаются палы травы, которые, к сожалению, для России традиционны. В течение всего дня 28 февраля пожарно-спасательные подразделения МЧС России 34 раза привлекались для ликвидации поджогов сухой травы на территории региона. Несмотря на то, что пострадавших не было, ресурсы для ликвидации палов были задействованы серьезные.

В поля выезжали пожарные расчеты пожарно-спасательных частей СПСЧ, ПСЧ-1, ПСЧ-3, ПСЧ-4, ПСЧ-10, ПСЧ-11, ПСЧ-13, ПСЧ-14, ПСЧ-15, ПСЧ-17, ПСЧ-18, ПСЧ-19, ПСЧ-20, ПСЧ-21, ПСЧ-22, ПСЧ-24, ПСЧ-25, ПСЧ-26, ПСЧ-27, ПСЧ-29, ПСЧ-33 в составе 140 человек и 35 единиц техники.

Напомним, 25 февраля губернатор Антон Алиханов запустил в инстаграме флешмоб против палов под названием «Не буди зайца». Похоже, на калининградцев это не повлияло.

ИСТОЧНИК KP.RU