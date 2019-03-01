2019-03-01T12:43:15+03:00
Общество

Прокуратура заставила администрацию Балтийска выплатить подрядчикам 1,7 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Балтийске после вмешательства прокуратуры погашена 1,7-миллионная задолженность по муниципальным контрактам. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Муниципальное предприятие «Благоустройство» не смогло вовремя рассчитаться с подрядчиками, так как городская администрация вовремя не предоставила субсидию на обеспечение муниципального задания. В результате у предприятия образовалась задолженность в размере 1,7 млн рублей.

В результате и.о. главы администрации Балтийска Евгения Лебедева привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей. также прокуратура внесла в адрес и.о главы администрации представление, после чего задолженность была погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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