2019-03-01T12:50:24+03:00
Общество

В Гусеве закрывают на ремонт центральный мост на улице Победы

Движение будет перекрыто с 4 марта
Иван МАРКОВ
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В Гусеве начнется реконструкция в центральной части городаВ Гусеве начнется реконструкция в центральной части городаФото: Иван МАРКОВ
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В Гусеве закрывается на ремонт главный мост города. С 4 марта будет закрыто движение автомобилей через центральный мост на улице Победы от перекрестка с проспектом Ленина до перекрестка с улицей Зои Космодемьянской.

Как сообщает администрация муниципалитета, мост уже давно требовал ремонта. К тому же, в Гусеве начнется реконструкция центральной части города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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