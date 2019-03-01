В Гусеве закрывают на ремонт центральный мост на улице Победы
Движение будет перекрыто с 4 марта
В Гусеве начнется реконструкция в центральной части городаФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:
В Гусеве закрывается на ремонт главный мост города. С 4 марта будет закрыто движение автомобилей через центральный мост на улице Победы от перекрестка с проспектом Ленина до перекрестка с улицей Зои Космодемьянской.
Как сообщает администрация муниципалитета, мост уже давно требовал ремонта. К тому же, в Гусеве начнется реконструкция центральной части города.
ИСТОЧНИК KP.RU