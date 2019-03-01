2019-03-01T12:50:38+03:00
Дом. Семья

В Калининграде спасли совенка, на которого напали вороны

Малыш замерз и был очень слаб
Александр КАТЕРУША
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..Фото: vk.com
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В Калининграде мужчина нашел совенка. Птицу пытались отпустить, оставив на земле, но на малыша налетела стая ворон, которые принялись его клевать. Информация об этом появилась в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в соцсетях.

- Вороны пока не заклюют насмерть, не успокоятся. Они взрослых сов забивают, а тут реально младенец, - рассказывают волонтеры. – Этот птенец неясыти реально маленький по сравнению со всеми птенцами, попадавшими в наш приют ранее. Пальчики на лапках еще лысые почти, перья начали расти недавно, а тельце все в пуху. Как рассказали мне люди нашедшие его, он был очень вял и сильно замерз.

Малыша показали ветеринару и покормили: «Голодный ребенок с удовольствием затрепал две мышки».

- В данный момент малыш пищит в переноске, свистит и зовет родителей. Его срочно нужно перевезти в приют, там наши совы возьмут малыша под свою опеку, - говорят зоозащитники и обращаются к неравнодушным с просьбой отвезти птицу за город в приют «Клюквенное».

ИСТОЧНИК KP.RU

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