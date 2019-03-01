2019-03-01T13:09:22+03:00
Общество

В Калининградской области пошла первая корюшка

Кирилл Алексеев
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Ловля корюшки в Мысовке. Сообщество "Рыбалка в Калининграде".Ловля корюшки в Мысовке. Сообщество "Рыбалка в Калининграде".Фото: vk.com
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Калининградцы из сообщества "Рыбалка в Калининграде" делятся первыми фотографиями корюшки. По их словам, первая рыба пошла на северо-востоке области, в районе поселка Мысовка Славского района. На фотографиях видно, что старый мост почти заполнен рыбаками. Хотя улов пока оставляет желать лучшего.

Корюшка - одна из самых вкусных и популярных калининградских рыб. Настоящий сезон ее ловли начнется в первой половине марта: рыбу начнут ловить в Куршском заливе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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