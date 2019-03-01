По факту смерти 15-летней девочки в психбольнице Калининграда возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:10 2019-03-01T13:10:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Управлении СКР по Калининградской области возбудили уголовное дело по факту гибели 15-летней девочки, помещенной в психиатрическую больницу №2. В документах фигурирует 238-я статья УК РФ в ее части2: «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как известно, сообщение о смерти ребенка поступило в правоохранительные органы 21 февраля. По результатам доследственной проверки выяснилось, что в начале прошлого месяца школьница была госпитализирована в детскую областную больницу, где пациентке был поставлен диагноз, связанный с психическим расстройством. И 21 февраля девочку направили сначала в психиатрическую больницу № 1, а уже оттуда перевезли в лечебное заведение в поселке Прибрежном. Где она и скончалась в тот же день.

- Согласно данным, полученным в ходе производства судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала сердечная недостаточность, - сообщила официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - В ходе расследования уголовного дела следствие намерено самым тщательным образом проверить, своевременно ли и в должном ли объеме была оказана медицинская помощь и проведено лечение ребенку в указанных лечебных учреждениях на всех этапах. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления и выявление лиц, причастных к смерти ребенка.

Самое суровое из предусмотренных законом наказаний для виновных в этом случае – лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU