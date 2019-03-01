2019-03-01T13:21:16+03:00
Экономика

В январе в Калининградской области построили 104 жилых дома

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В январе 2019 года в Калининградской области было построено 104 жилых дома. Общая площадь построенного жилья составила 60,1 тыс квадратных метров, это более чем на 26% меньше, чем в январе 2018 года, сообщает территориальное управление Росстата.

Всего в регионе в первый месяц 2019 года построили 13 многоэтажных и 91 индивидуальный жилой дом. Общая площадь частного жилья составила 1,5 тысяч «квадратов», это на четверть меньше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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