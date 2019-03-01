2019-03-01T13:44:53+03:00
Дом. Семья

В Калининградском зоопарке у Годзиллы родился ребенок

Родителями стала пара обезьян колобусов
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградский зоопарк
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В Калининградском зоопарке – прибавление в семействе маленьких обезьян колобусов.

Родителями стали Годзилла и Яси. Новорожденного назвали Экин, сообщает пресс-служба зоопарка.

Интересно, что 10 декабря у Годзиллы и Дженифер родился Гугу.

В зоопарке отметили, что Гугу означает сокровище, а Экин - похвала. Эти клички, как и сами колобусы - африканского происхождения.

Накануне в зоопарке дали имя маленькому орангутану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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