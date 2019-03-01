В Калининградском зоопарке у Годзиллы родился ребенок
Родителями стала пара обезьян колобусов
.Фото: Калининградский зоопарк
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В Калининградском зоопарке – прибавление в семействе маленьких обезьян колобусов.
Родителями стали Годзилла и Яси. Новорожденного назвали Экин, сообщает пресс-служба зоопарка.
Интересно, что 10 декабря у Годзиллы и Дженифер родился Гугу.
В зоопарке отметили, что Гугу означает сокровище, а Экин - похвала. Эти клички, как и сами колобусы - африканского происхождения.
Накануне в зоопарке дали имя маленькому орангутану.
ИСТОЧНИК KP.RU