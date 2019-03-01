2019-03-01T13:58:03+03:00
Общество

В Нестеровском районе в школе открылся мини-технопарк

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Побединской школе Нестеровского района открылся мини-технопарк. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В центре технического творчества и робототехники ученики смогут изучать основы конструирования, робототехники, химии, физики, биологии и других предметов, направленных на развитие интеллектуальных способностей школьников.

- В школьном технопарке теперь проводятся занятия по четырем модулям – лабораторные исследования, информационные и мультимедийные технологии, основы медицины и моделирование. Образовательный центр будет также открыт для всех школьников округа, - сообщили в пресс-службе правительства области, добавив, что ранее Побединская школа стала победителем конкурсного отборас возможностью реализации проекта «Школьный технопарк», направленного на социализацию детей и развитие дополнительного образования школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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