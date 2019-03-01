Укравшая у калининградца золотые украшения девушка предложила выкупить их за 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:09 2019-03-01T14:09:11+03:00

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В августе прошлого года житель Советска принимал у себя дома на улице Первомайской девушку. Которая по ходу дела приметила в одной из комнат золотую цепочку с крестиком и, улучив подходящий момент, тайком запихнула их себе в карман. Пропажу украшений стоимостью в 24 с лишним тысячи рублей хозяин жилища обнаружил лишь после ухода гостьи.

В полицию советчанин, быстро сообразивший, кто именно его обнес, сначала не пошел, надеясь уладить дело полюбовно. Припертая к стенке девица заявила, что успела сбыть похищенное. Но в качестве варианта решения проблемы предложила выкупить «рыжье» за 10 тысяч рублей.

Подумав, мужчина согласился вновь довериться уже однажды обманувшей его подруге. Вдвоем они приехали к дому, где, по уверениям воровки, теперь находилась хранилась заветная цепочка. Дамочка взяла наличные и вошла в подъезд. Когда ее отсутствие что-то уж слишком затянулось, горожанин отправился следом и понял, что стал жертвой элементарного «сквозняка» - так уголовники называют прием, когда уходят через черный ход, о котором доверчивый простак не подозревает. Так что, за помощью к правоохранителям обратиться, все-таки, пришлось.

Уже в судебном заседании воровка и мошенница заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного следствия, надеясь на гуманность отечественного законодательства. Ведь в этом случае ей грозили не более чем две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Заодно и 10 тысяч рулей потерпевшему вернула.

В итоге Советский городской суд отправил рецидивистку в колонию общего режима на два года и четыре месяца. И как знать, кабы не прошлые судимости за кражу, грабеж и разбой, может, она отделалась бы вообще условным сроком?

ИСТОЧНИК KP.RU