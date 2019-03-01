Калининградец получил 10 лет колонии за «найденные на обочине» наркотики
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Житель Калининграда приговорен к 10 годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Гурьевского районного суда.
Суд установил, что в октябре прошлого года мужчина забрал из «закладки» на обочине дороги 3 грамма наркотической смеси. В тот же день его задержали сотрудники полиции.
В судебном заседании он заявил, что наркотики ему подбросили полицейские.
Отбывать наказание калининградец будет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU