Калининградец получил 10 лет колонии за «найденные на обочине» наркотики

СЕГОДНЯ 14:31 2019-03-01T14:31:23+03:00

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Житель Калининграда приговорен к 10 годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Гурьевского районного суда.

Суд установил, что в октябре прошлого года мужчина забрал из «закладки» на обочине дороги 3 грамма наркотической смеси. В тот же день его задержали сотрудники полиции.

В судебном заседании он заявил, что наркотики ему подбросили полицейские.

Отбывать наказание калининградец будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU