Калининградцам придется платить за мусор дважды: За вывоз отходов и за уборку контейнерных площадок

СЕГОДНЯ 14:50 2019-03-01T14:50:06+03:00

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Калининградцам придется за мусор платить дважды. Такое мнение выразила во время круглого стола по мусорной проблеме, проведенного радио «Комсомольская правда» в четверг 28 февраля, руководитель ТСЖ «Ульяны Громовой 5/7» Зоя Яковлева. По словам Яковлевой, ее товарищество мэрия вынуждает заниматься уборкой площадки, на которой стоят мусорные контейнеры, несмотря на то, что эта площадка находится на муниципальной земле.

- У нас возникли трения с муниципалитетом, - говорит Яковлева. - Наш дом 1990 года постройки, и контейнерной площадкой мы с этого времени и пользуемся, но она стоит на муниципальной территории. Сейчас же нам говорят, чтобы мы забирали эту площадку на свою придомовую территорию, если не будем ее содержать.

По словам Яковлевой, до 1 января у ТСЖ были договорные отношения с управляющей компанией «Мастер», вывозившей мусор и убиравшей территорию. Теперь же мусор вывозит единый оператор, а кто займется уборкой территории, не совсем понятно. Если ТСЖ будет платить за уборку дворнику, то в почтовых ящиках жителей появится дополнительная платежка за мусор (за содержание контейнерной площадки).

- Давление на нас продолжают оказывать. Причем, в довольно грубой форме, - добавила Яковлева. – Чем это закончится, не знаю.

ИСТОЧНИК KP.RU