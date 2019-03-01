В центре Калининграда планируют создать IT-парк

СЕГОДНЯ 14:55 2019-03-01T14:55:58+03:00

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Областные власти планируют создать в центре Калининграда IT-парк. Об этом сообщил руководитель представительства правительства Калининградской области при правительстве РФ Денис Салий, пишет «ТАСС».

- У нас есть еще проект в сфере IT непосредственно в городе Калининград. Мы от РФ получили право на распоряжение земельным участком площадью 5 га практически в центре Калининграда на Советском проспекте под реализацию технопарка, где мы планируем создать IT-парк, - цитирует издание слова Салия.

Он добавил, что сейчас идут переговоры с потенциальными инвесторами по данному проекту и пока о сроках реализации говорить рано.

- Если отталкиваться от среднего показателя по стоимости строительства квадратного метра, то стоимость IT-парка будет не менее 2 млрд рублей. Но точной цифры еще нет, сейчас обсуждается конкретная экономика и задачи проекта, - сказал Денис Салий.

ИСТОЧНИК KP.RU