В центре Калининграда планируют создать IT-парк
Областные власти планируют создать в центре Калининграда IT-парк. Об этом сообщил руководитель представительства правительства Калининградской области при правительстве РФ Денис Салий, пишет «ТАСС».
- У нас есть еще проект в сфере IT непосредственно в городе Калининград. Мы от РФ получили право на распоряжение земельным участком площадью 5 га практически в центре Калининграда на Советском проспекте под реализацию технопарка, где мы планируем создать IT-парк, - цитирует издание слова Салия.
Он добавил, что сейчас идут переговоры с потенциальными инвесторами по данному проекту и пока о сроках реализации говорить рано.
- Если отталкиваться от среднего показателя по стоимости строительства квадратного метра, то стоимость IT-парка будет не менее 2 млрд рублей. Но точной цифры еще нет, сейчас обсуждается конкретная экономика и задачи проекта, - сказал Денис Салий.
ИСТОЧНИК KP.RU