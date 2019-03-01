Житель Советска украл электричества на 280 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:42 2019-03-01T15:43:40+03:00

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

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На жителя Советска завели уголовное дело за незаконное подключение к электросети. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Квартиру 42-летнего мужчины в Эстрадном переулке отключили от электричества еще в 2017 году. Однако злоумышленник самовольно протянул медный кабель от распределительного щитка в свою квартиру и «нажег» электричества на 280 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU