Житель Советска украл электричества на 280 тысяч рублей
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы
.Фото: Александр Подгорчук
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На жителя Советска завели уголовное дело за незаконное подключение к электросети. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Квартиру 42-летнего мужчины в Эстрадном переулке отключили от электричества еще в 2017 году. Однако злоумышленник самовольно протянул медный кабель от распределительного щитка в свою квартиру и «нажег» электричества на 280 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU