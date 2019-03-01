Администрация Краснознаменска захотела купить люксовый автомобиль за 2 млн рублей
.Фото: toyota.ru
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Администрация Краснознаменского городского округа решила прикупить себе люксовый автомобиль. Ради комфортного передвижения по краснознаменским дорогам чиновники нашли в местном бюджете 2 млн 81 тыс рублей. Соответствующая информация о проведении аукциона опубликована на официальном сайте госзакупок.
Администрация готова приобрести автомобиль в лизинг сроком на 36 месяцев при внесении авансового платежа в 400 тысяч.
Чиновники согласны купить за бюджетный счет «Форд Мондео» или «Тойоту Камри».
Начало торгов назначено на 4 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU