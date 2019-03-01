Калининградец после ссоры с женой сжег автомобиль соседа

СЕГОДНЯ 17:26 2019-03-01T17:26:07+03:00

Так мужчина отомстил за то, что ему не позволили пошуметь в подъезде дома

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Началось с того, что 37-летний житель Славска поссорился со своей супругой. Ну, казалось бы, с кем не бывает? Но в нашем случае изрядно пьяный славчанин непременно решил поделиться своей проблемой с остальными жильцами дома.

Сначала нарушителю спокойствия сделали замечание. Горожанин на него не отреагировал, продолжая оглашать своими воплями подъезд. Соседи посовещались, выделили из своей среды самого дюжего, и тот просто-напросто вышвырнул скандалиста на улицу. Наступила тишина, но ненадолго. Во дворе дома неожиданно вспыхнуло яркое пламя, и жильцы с криками повыскакивали из квартир – тушить пожар.

Как выяснилось, горел автомобиль того самого силача, который навел порядок в подъезде. Позже сотрудники угрозыска установили, что обиженный подобным обращением хулиган сходил в свой гараж за бензином, облил горючей жидкостью машину соседа и чиркнул спичкой…

Мстителю теперь грозят два года «зоны». Да и за подпущенного «красного петуха» наверняка придется заплатить изрядную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU