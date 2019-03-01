2019-03-01T17:51:58+03:00
Происшествия

Калининградец ударил гостя своего соседа молотком по голове

Жителю Светлого не понравился шум, доносившийся из другой квартиры дома
Игорь ОРЕХОВ
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В тот вечер 32-летний житель города Светлый хорошо посидел у своего приятеля на местной улице Громова. Но когда гость в прекрасном расположении духа уже выходил из квартиры, на его голову из темноты неожиданно обрушился сильный удар.

В больнице, куда доставили пострадавшего, медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. А участковые уполномоченные полиции в свою очередь определили, кто именно ее нанес. Оказалось, 36-летнему жителю того же дома очень не понравилось, что соседи шумят. И мужик притаился на лестничной площадке с молотком в руках, который и пустил в ход, едва дверь открылась.

К счастью, травма оказалась не опасной для жизни – повреждение квалифицировали как легкий вред здоровью. Тем не менее, за его умышленное причинение действующий Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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