В Гусеве во время ремонта в казармах обнаружили довоенные «петроглифы»

СЕГОДНЯ 18:01 2019-03-01T18:03:29+03:00

Пока не понятно, будут их сохранять или снова заштукатурят

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В Гусеве в казармах на проспекте Ленина рабочие обнаружили под штукатуркой довоенные изображения. Как стало известно «Комсомолке», пока рабочие не получили распоряжения, сохранять их или нет. Дело в том, что на двух «петроглифах» изображены крестьянин и рыбак, а на двух других - немецкие солдаты в стальных шлемах и с винтовками.

По мнению гусевского краеведа Александра Казеннова, контррельефы, скорее всего, созданы в 30-х годах прошлого века.

- Такая техника применялась в эти годы, - считает Казеннов. – Вероятно, на двух изображениях солдаты до призыва (один – рыбак, а второй – крестьянин), а на двух других – они же, но уже после присяги.

Известно, что ранее в казармах Гумбиннена (довоенное название Гусева) размещался 33-й фузилерный полк.

По словам рабочих, объект должен быть сдан до 10 апреля этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU