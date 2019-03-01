2019-03-01T19:54:26+03:00
Общество

В Калининграде планируют провести реновацию разобранного железнодорожного моста у Музея Мирового океана

1 марта объявлен конкурс для архитекторов
Иван МАРКОВ
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Старый железнодорожный мостСтарый железнодорожный мостФото: Музей мирового океана
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Старый железнодорожный мост через реку Преголю у Музея Мирового океана в Калининграде планируют восстановить. 1 марта объявлен конкурс на концепцию его реновации, посвященный поиску идей приспособления переправы к современному использованию.

Мост, построенный в 1860-х годах, сегодня располагается на территории комплекса Музея Мирового океана в разобранном состоянии. На сайте музея говорится, что идея по созданию Музея Мостов администрацией приветствуется, но не исключается возможность и других сценариев использования конструкций переправы. Условий для конкурсантов несколько: мост должен одновременно служить историческим артефактом, пешеходной коммуникацией и объектом рекреации. Также он должен способствовать развитию ММО и исторического центра Калининграда.

Работы конкурсантов музей принимает до 1 июня. Участвовать могут студенты, практикующие архитекторы и дизайнеры, архитектурные и дизайн-бюро. Призовой фонд составляет 300 000 рублей. Все подробности можно на сайте конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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