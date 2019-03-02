Под Правдинском сгорел «Фольксваген», в Междуречье – микроавтобус «Пежо»

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-02T11:00:06+03:00

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В Калининградской области продолжают гореть машины. На этот раз огонь уничтожил два автомобиля, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России.

Так, в первый день весны 1 марта в 13.01 поступило сообщение о горящем автомобиле в поселке Междуречье Гусевского городского округа. В микроавтобусе «Пежо Боксер» выгорел салон и моторный отсек.

В ночь на субботу 2 марта случился автомобильный пожар в поселке Домново Правдинского района. Там полностью сгорел деревянный сарай и находящийся внутри автомобиль «Фольксваген Пассат».

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU