Под Правдинском сгорел «Фольксваген», в Междуречье – микроавтобус «Пежо»
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области продолжают гореть машины. На этот раз огонь уничтожил два автомобиля, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России.
Так, в первый день весны 1 марта в 13.01 поступило сообщение о горящем автомобиле в поселке Междуречье Гусевского городского округа. В микроавтобусе «Пежо Боксер» выгорел салон и моторный отсек.
В ночь на субботу 2 марта случился автомобильный пожар в поселке Домново Правдинского района. Там полностью сгорел деревянный сарай и находящийся внутри автомобиль «Фольксваген Пассат».
В обоих случаях обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU