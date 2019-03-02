В Калининграде 78-летняя женщина пострадала при падении в автобусе
Инцидент случился на улице Октябрьской
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В минувшую пятницу в Калининграде пострадала пожилая пассажирка автобуса. По данным пресс-службы УМВД России по Калининградской области, в 14:00 по улице Октябрьской ехал автобус «Вольво» под управлением 44-летнего водителя. Он, отъезжая от остановки, допустил падение пассажирки в салоне.
В результате ДТП 78-летняя пассажирка городского автобуса пострадала.
ИСТОЧНИК KP.RU