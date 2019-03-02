Жительница Немана в течение полугода выносила из магазина неоплаченный товар

СЕГОДНЯ 11:54 2019-03-02T11:54:27+03:00

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет

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В одном из магазинов Немана во время проведения полугодовой инвентаризации товара, обнаружили недостачу. Об этом заявили в полицию. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность злоумышленницы. Ей оказалась 30-летняя местная жительница.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что подозреваемая на протяжении 5 месяцев проносила через кассу магазина по улице Красноармейской неоплаченный товар. Ущерб ставил 83 000 рублей.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU